رئيس اللجنة الأولمبية: هدفنا 10 ميداليات في أولمبياد باريس

راهن المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على الأبطال المصريين المشاركين في أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامته في فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس 2024، بمختلف الألعاب والتي يأتي في مقدمتها اليد والقدم والسلاح والتايكوندو.

وقال ياسر إدريس خلال تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الثلاثاء: "الدولة المصرية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتقدم الدعم المالي المناسب، ونحن نتوقع الحصول على 8 إلى 10 ميداليات في أولمبياد باريس المقبلة".

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية: "نراهن على جميع الأبطال الأولمبيين وواثقين في الثنائي، سيف عيسى وعزمي محيلبة على سبيل المثال، لحصد ميداليتين خلال أولمبياد باريس المقبل، هذا بجانب الميداليات المتوقعة في كرة القدم واليد والسلاح".

وأردف إدريس: "البرازيلي روجيرو ميكالي قادر على حصد ميدالية ذهبية، مع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، مثلما فعل ذلك من قبل مع منتخب بلاده، في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونعتقد أن منتخبنا الأولمبي سيعود بميدالية من باريس".