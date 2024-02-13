نائب محافظ أسوان تتفقد المشروعات الجارية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى وبسويقة الأحمدية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال والمشروعات الجارية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، والتى تهدف إلى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى بما يليق بعاصمة الاقتصاد الأفريقى، وتحقيق طفرة حقيقية لجذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وشملت جولة نائب المحافظ متابعة أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصناعى للمنطقة، والطرق، وزيادة الزراعات والمسطحات الخضراء، وأعمال المشروعات الخدمية بالمنطقة، وإضافة جراجات انتظار، مع البدء فى تنفيذ الحل الدائم لتقوية شبكة المياه لخدمة الأعداد المتزايدة من المصانع، ودراسة طرح فرص استثمارية جديدة بالمنطقة لخدمة العاملين بالمصانع المتنوعة بها.

وفى نفس السياق، قامت الدكتورة غادة أبو زيد بتفقد الأعمال الجارية بسويقة الأحمدية بمنطقة الجيش، والتى تقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000 م2، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 90%، لتضم 104 محل متنوع الأنشطة منهم 88 محل تجارى يتم تنفيذهم على مرحلتين للخضراوات والفاكهة، فضلًا عن 16 محلا سيتم تخصيصهم للأسماك والدواجن شاملة المرافق والخدمات، وأيضًا كافتيريا، ودورات مياه للرجال والسيدات وذوى الإعاقة، وبرجولات ومظلات وأحواض للزراعات المختلفة، علاوة على تخصيص أماكن لانتظار السيارات، ومراعاة توفير مداخل ومخارج ورامبات وممرات للسويقة لتسهيل حركة الباعة والمواطنين المترددين عليها، لتضاف هذه السويقة الحضارية والنموذجية لسلسلة السويقات التى يتم تنفيذها بمختلف مدن ومراكز لتفريغها من الباعة الجائلين والعشوائيات، وتم تأمين السويقة بشكل كامل، ومن المخطط نهوها خلال شهر مارس المقبل.

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