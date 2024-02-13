تحت شعار «ابتكر لتتعلم».. «أزهر مطروح» ينظم مسابقة لإنتاج أفضل وسيلة تعليمية

أعلنت إدارة الوسائل التعليمية بالإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مسابقة «ابتكر لتتعلم»، لإنتاج أفضل وسائل تعليمية مبتكرة لخدمة المناهج الدراسية المقررة في كل المواد الدراسية على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح أحمد عبد البارئ، مدير إدارة الوسائل التعليمية بالمنطقة الأزهرية، أن الهدف من المسابقة هو إبراز مواهب الطلاب العلمية التي تحول موضوعات المناهج الدراسية النظرية المجردة إلى وسائل تعليمية تفاعلية يمكنها المساهمة في بناء وتطوير العملية التعليمية في جميع المناهج الدراسية، باستخدام موارد البيئة المحيطة، وإعادة تدويرها، كذلك بث روح المنافسة والتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد لإنتاج وسائل تعليمية متطورة لحل مشكلات التعليم.

وأشار عبد البارئ إلى شروط المسابقة والتي تتمثل في ابتكار وسيلة تعليمية ذات فكرة إبداعية وإضافة جديدة تتميز بالحداثة وتخدم المناهج الدراسية، والسماح لطالبين أو أكثر بالاشتراك في وسيلة تعليمية واحدة كفريق، وأن يكون الطالب أو الفريق قادرا على المناقشة للفكرة العلمية للوسيلة، والهدف منها وطريقة تصميمها وتصنيعها والأدوات المستخدمة، وأن تكون الوسيلة سهلة الحمل والاستخدام، على أن يتم تسليم الوسائل التعليمية نهاية الأسبوع المقبل لتقيمها وإعلان الفائزين.

ومن جانبه، أكد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أهمية تلك المسابقات، لتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع في إنتاج الوسائل التعليمية قليلة الكلفة، والمساهمة في تطوير الوسائل التعليمية، وتحسين مواصفاتها الفنية، ورفع كفاءة أدائها، لتحقيق التعلم بجوانبه المعرفية والمهارية والوجدانية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع التعليم.

وأشار إلى رصد ثلاث جوائز لأفضل وسيلة تعليمية، وتنفيذ معرضا بكل إدارة تعليمية لعرض الوسائل المنفذة نهاية فبراير الجاري.