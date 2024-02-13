دبلوماسي روسي: غالبية رعايانا غادروا السودان وبقي نحو 100 شخص

أكد السفير الروسي لدى السودان، أندريه تشيرنوفول، أن غالبية المواطنين الروس غادروا السودان في بداية الصراع الداخلي في هذا البلد، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك نحو 100 شخص بما في ذلك موظفو السفارة.

وقال تشيرنوفول في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "لقد غادر معظم الرعايا الروس السودان في الأسابيع الأولى من الصراع، وحاليًا يوجد نحو مئة مواطن روسي في السودان بمن فيهم موظفو السفارة وخبراؤنا، الذين يعملون بموجب عقود مع شركات محلية".

وأضاف السفير الروسي: "أن الدبلوماسيين الروس على اتصال وثيق مع المواطنين الذين قرروا، بسبب ظروف عائلية، البقاء في السودان".

وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية الروسية في السودان تمكنت من استئناف عمل القنصلية بعد الانتقال من الخرطوم إلى مدينة بورسودان.

وتابع: "تقع السفارة الروسية في الوقت الحاضر في بورتسودان، حيث لا تزال الحالة الأمنية مستقرة عموما".