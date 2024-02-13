بعد اختفائه بـ4 أيام.. العثور على جثة شاب في ترعة بالفيوم

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم على جثة شاب يدعى محمد شحات عيد يبلغ من العمر 19 سنة مقتول وملقى بإحدى الترع بطريق الممشى السياحي بمحافظة الفيوم وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، جاء مفاده العثور على جثة شاب مقتول وملقى بإحدى الترع بطريق الممشى السياحي،

على الفور انتقلت قوات الأمن من فريق الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لموقع الحادث وتم انتشال الجثة ووضعها بمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن الشاب اثناء تواجده بالمنزل مر عليه 4 من أصدقائه زعموا أنهم سيشترون ملابس ومنذ أن ذهبوا اختفى الشاب لمدة 4 أيام، وبحثت الأسرة عن في كل مكان يمكن أن يتردد عليه إلا أن محاولتهم بأت جميعها بالفشل، وبعد تحرير محضر بالواقعة عثرة الأجهزة الأمنية على جثة الشاب ملقاة بإحدى الترع بطريق الممشى السياحي ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وملابسات الواقعة، كما تمكنت قوات الأمن من ضبط الأشخاص الذين خرجوا معه قبل اختفاءه ومباشرة التحقيقات.