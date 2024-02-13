الدفاع الأرمينية: مقتل جنديين بنيران أذربيجانية

أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بأن قوات أذرية أطلقت النار في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، على مواقع عسكرية أرمنية في منطقة نيركين هاند بمقاطعة سيونيك، مما أسفر عن مقتل جنديين أرمينيين وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة أنباء أرمن برس المحلية عن بيان الوزارة القول:" نتيجة لإطلاق القوات المسلحة الأذربيجانية النار باتجاه نيركين هاند، أبلغ الجانب الأرمني، وفقًا للمعلومات الأولية، عن مقتل شخصين وإصابة آخرين أثناء القتال."

ولم تحدد وزارة الدفاع عدد الجنود المصابين.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان كانتا على خلاف حول إقليم "ناجورني قره باغ"، قبل أن تعلن سلطات باكو في 19 سبتمبر الماضي السيطرة عليه، وضمه إلى أراضيها.