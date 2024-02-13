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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مصر تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المُبكر لموجات التسونامي بـ«اليونسكو»

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة للدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بمُناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المُبكر لموجات التسونامي بمنظمة اليونسكو.

وثمن الوزير دور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فِي إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المُجتمع والاقتصاد الوطني، وخاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية وتطوير البحيرات.

وقد تم انتخاب الدكتور عمرو زكريا حمودة بإجماع الأصوات من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للجنة للإنذار المُبكر لموجات التسونامي باليونسكو للبحر المتوسط وشمال الأطلنطي.

وجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التي يتولى فيها هذا المنصب مسئول من إحدى الدول الإفريقية والعربية.

وجاء ذلك بناءً على المجهودات والأنشطة التي قام بها الدكتور عمرو زكريا حمودة خلال المُشاركة فى اعداد البرامج الخاصة بالإنذار المبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الأطلنطي.

كما يعد هذا المنصب تأكيدًا لدور مصر الإقليمي والدولي بمنظمة اليونسكو، فضلًا عن تقديم رؤية مُتكاملة للحد من المخاطر لموجات التسونامي اتجاه شرق البحر المتوسط.

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