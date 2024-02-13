ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية تستهدف مركز شرطة الشوكة في رفح الفلسطينية

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطيني، بوقوع غارة إسرائيلية تستهدف مركز شرطة الشوكة في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، نقلا عن فضائية القاهرة الإخبارية.
 وفي سياق متصل، أوضح مصدر رفيع المستوى، أن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية.

رفح إسرائيل غزة القاهرة الاخبارية الفلسطينية