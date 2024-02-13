إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية تستهدف مركز شرطة الشوكة في رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطيني، بوقوع غارة إسرائيلية تستهدف مركز شرطة الشوكة في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، نقلا عن فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر رفيع المستوى، أن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية.