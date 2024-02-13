تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1128 شاحنة 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 568 شاحنة 80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 560 شاحنة و10 سيارات.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، دليلة و الحرية1 وغادرت السفينتين دليلة وامل ، كما تم تداول 3500 طن بضائع و388 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج ، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، كما غادر ميناء بورتوفيق السفينة CORAL SIDEREA .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1540 راكبا بموانيها.