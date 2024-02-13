"الجارديان" تبرز انضمام بايدن لدعوات المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف الهجوم على رفح

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على انضمام الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعوات المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف الهجوم على مدينة رفح في إطار الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر المقال، الذي شارك في كتابته كل من ليزا أوكارول وهاريت شيروود، أن دعوة بايدن للجانب الإسرائيلي تأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات الدولية مطالبة إسرائيل بالتوقف عن شن أي هجمات على مدينة رفح بعد أن صارت المدينة هي الملاذ الأخير لسكان قطاع غزة.

وأوضح المقال أن دعوة بايدن تأتي في أعقاب هجوم شرس شنته القوات الإسرائيلية على مدينة رفح والذي تسبب في مقتل ما يزيد على 100 فلسطيني، مشيرا إلى تصريحات بايدن - في أعقاب لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض خلال زيارة لواشنطن أمس الاثنين - والتي أكد فيها على أهمية عدم استمرار القصف الإسرائيلي لمدينة رفح وتوفير الضمانات الكافية لسلامة ما يقرب من مليون فلسطيني يحتمون في المدينة في الوقت الحالي.

وأضاف بايدن، كما يشير المقال، أن العديد من سكان قطاع غزة نزحوا عن ديارهم عدة مرات منذ بداية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هربا من العنف في شمال غزة.

وأشار الرئيس الأمريكي،وفقا للمقال، إلى أن الولايات المتحدة لم تدخر أي جهد في سبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس الفسلطينية تمهيدا للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الطرفين، موضحا أن النقاط الرئيسة للاتفاق محل دراسة في الوقت الحالي على الرغم من وجود بعض نقاط الخلاف.

وسلط المقال الضوء على تصريحات الملك عبد الله الثاني التي أيد فيها موقف الرئيس بايدن المطالب بوقف إطلاق النار بشكل دائم من أجل إنهاء الحرب في غزة.

ولفت المقال، في نفس الوقت، إلى الهجوم الحاد الذي شنه مسئول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الجانب الإسرائيلي وسط قلق دولي متزايد جراء ارتفاع أعداد القتلي في قطاع غزة والتي وصلت إلى ما يربو على 28،340، موضحا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو لا يصغى إلى أحد".

ويشير المقال في هذا الصدد إلى تصريحات رئيس الوزارء الإسرائيلي التي يؤكد فيها عزمه على توسيع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة الدولية من أن أي هجوم على مدينة رفح سوف يتمخض عنه نتائج كارثية.

وفي الختام، نوه المقال إلى موقف هولندا من الممارسات الإسرائيلية حيث أصدرت محكمة هولندية أمس قرارا يطالب الحكومة الهولندية بوقف تصدير بعض قطع الغيار لطائرات من طراز "F-35" لإسرائيل خشية استخدام تلك الطائرات في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

