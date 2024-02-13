"المصري" يسعى للفوز على الجونة بعد عودة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره الجونة في الرابعة عصرا اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى المصري لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة في أولى مبارياته في المسابقة بعد العودة من التوقف بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا والتي انتهت مؤخرا بتتويج كوت ديفوار بالبطولة.

ويدخل المصري المباراة في المركز السابع برصيد ١٦ نقطة، لذا يرغب في الفوز لتقدم في جدول المسابقة.

وفي المقابل يرغب الفريق الضيف في تحقيق الانتصار والعودة بالثلاثة نقاط على أمل الدخول في منطقة وسط الجدول خاصة وأنه يحتل المركز العاشر برصيد ١٣ نقطة.