أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024

الثلاثاء 13/فبراير/2024 - 09:30 ص

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، استقرارا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 13 فبراير 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي عند مستويات 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه عند البيع.

بينما سجل الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك فيصل، وبنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.