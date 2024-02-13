محافظ الشرقية ينفي توقف سائقي النقل الثقيل عن العمل

نفى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، صحة ما تردد وتم تداوله عبر القنوات الفضائية المعادية لاستقرار الدولة وتعمدها لنشر أخبار مغلوطة وكاذبة عن توقف سائقى النقل الثقيل عن العمل على مستوى الجمهورية، ومنهم سائقى محافظة الشرقية وتوقفهم عن العمل على الطريق الدائرى الأوسطى اعتراضاً على غلاء قطع غيار السيارات.

وأكد المحافظ أن جميع هذه المعلومات خاطئة ولم يرد بها إلا إثارة الشائعات والبلبلة وأنها عارية تماماً من الصحة.

مؤكداً انتظام سير حركة النقل الثقيل بنطاق المحافظة وعلى جميع الطرق الواصلة بين المحافظة والمحافظات الأخرى (الصحراوي - الزراعي - الدائري - الأوسطى)، مشيراً إلى عدم وجود أي اعتراض أو وقفات من السائقين على أي طريق من السابق ذكرهم.