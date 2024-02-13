اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بأحداث عنف إمبابة

تستكمل بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة وحضور أحمد مدحت نور الدين وكيل النيابة وأمانة سر سيد حجاج، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف إمبابة».

وجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية لمنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعطيل المواصلات، والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي، وتكفير الحاكم، والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، والمسيحيين، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتقديم وسائل وتسهيلات لتلك الجماعة لعملهم الإرهابي مع علمهم بذلك.