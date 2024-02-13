طيران الاحتلال يشن 3 غارات شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء ، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، قامت بشن 3 غارات شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، ارتفع عداد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على منزلًا في مخيم النصيرات إلى 5 شهداء وعدد كبير من المصابين، كما استشهد شابًا فلسطينيًا بعد إصابته بجروج خطيرة، جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي في مدينة قلقيلية.

كما نفذ الاحتلال قصفًا مدفعيًا مستهدفًا المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ، كما شنت طائرة مسيرة غارة استهدفت بها منزلًا في رفح الفلسطينية بشارع عوني ضهير جنوب قطاع غزة، وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارة جوية عنيفة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة جنين ومخيمها، حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال مدنية جنين والمخيم، معززة بجرافات عسكرية إسرائيلية.