طقس دافئ على جنوب سيناء والعظمى 27 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 27 درجة والصغرى 16 درجة، ورياح نشطة 40 كيلو مترًا الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 19 درجات، والصغرى درجتين تحت الصفر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25.

طابا الصغرى 13 والعظمى 24.

كاترين الصغرى سالب اثنين والعظمى 19.

طور سيناء الصغرى 11 والعظمى 25.

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد ليلاً إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما شيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.