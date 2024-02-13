ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على منزلًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء القصف الاسرائيلي على منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ صباح اليوم، نفذ الاحتلال قصفًا مدفعيًا مستهدفًا المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ، كما شنت طائرة مسيرة غارة استهدفت بها منزلًا في رفح الفلسطينية بشارع عوني ضهير  جنوب قطاع غزة، وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارة جوية عنيفة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة جنين ومخيمها، حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال مدنية جنين والمخيم، معززة بجرافات عسكرية إسرائيلية. 

شهداء وجرحى قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة طائرات الاحتلال الحربية