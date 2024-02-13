شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على منزلًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء القصف الاسرائيلي على منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ صباح اليوم، نفذ الاحتلال قصفًا مدفعيًا مستهدفًا المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ، كما شنت طائرة مسيرة غارة استهدفت بها منزلًا في رفح الفلسطينية بشارع عوني ضهير جنوب قطاع غزة، وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارة جوية عنيفة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة جنين ومخيمها، حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال مدنية جنين والمخيم، معززة بجرافات عسكرية إسرائيلية.