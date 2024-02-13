انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع قصف إسرائيلي مكثف ومتواصل على المدينة منذ صباح اليوم الجديد.

ويستمر العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين، وينفذ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينة رفح الفلسطينية، التي تحتوي على آلاف النازحين، منذ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتركيز العملية العسكرية على رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب ذلك في كارثة إنسانية.

وأمس الإثنين، سقط أكثر من 164 شهيدًا فلسطينيًا و230 مصابًا، جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح، ووصل عشرات الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفيات رفح بعد سلسلة غارات عنيفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في أنحاء المدينة جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منزلًا يعود لعائلة أبو جزر بميراج شمال رفح، وتم قصف وتدمير منزل الشهيد أبو فادي معمر بمنطقة ميراج، واستهدف الاحتلال مسجد الهدى في مخيم يبنا بمدينة رفح، إضافة إلى استهداف مصلى الرحمة، وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن مصلى الرحمة كان يوجد بداخله مئات النازحين الفلسطينيين.