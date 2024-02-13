فلسطين.. جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية داخل ساحة مخيم جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في عملية التجريف وتدمير البنية التحتية داخل ساحة مخيم جنين.

ومنذ قليل، اقتحم اعداد كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، معززة بجرافات إسرائيلية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في مدينة ومخيم جنين، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مدخل المدينة عند دوار "الأحمدين"، وكانت عمليات تدمير وتجريف البنية التحتية في حارة الوهدان، وشارع مسرح الحرية، وفي محيط مدارس الوكالة، ومنطقة الساحة في المخيم.

وأمس الإثنين، قام عشرات المستوطنيين الإسرائيليين بمهاجمة بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا السيارات داخل البلدة، وهاجموا عدة أشخاص في قرية عصيرة القبلية المجاورة، وأطلقوا النار على المواطنين، ونتج عن ذلك إصابة شابًا فلسطينيًا برصاص حي، ونقل على إثرها للمستشفى.