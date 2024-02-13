فلسطين.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بجرافات عسكرية تقتحم مدينة جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن عددا كبيرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين، وكانت معززة بجرافات عسكرية إسرائيلية.

كما أعلنت، عن اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام المدينة، أطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين.

وبالقرب من قرية زواتا شمال غرب نابلس، خاضت المقاومة الفلسطينية معارك مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال.

أمس الإثنين، قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين بمهاجمة بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا السيارات داخل البلدة، وهاجموا عدة أشخاص في قرية عصيرة القبلية المجاورة، وأطلقوا النار على المواطنين، ونتج عن ذلك إصابة شابًا فلسطينيًا برصاص حي، ونقل على إثرها للمستشفى.