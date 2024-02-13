مدحت العدل: مسرحية تشارلي شابلن نقلة في العالم العربي

تحدث الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن أكثر الأشياء التي يعتز بنجاحها وهي مسرحية تشارلي شابلن، موضحا أن المسرحية بالنسبة له حالة متفردة وقدمت أكثر من 65 ليلة عرض كاملة بحضور كامل العدد.

وأضاف مدحت العدل، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه لم يتحمس أحد لتقديم عمل تشارلي شابلن ولكن تحركوا لتنفيذها، مؤكدا أن التجربة جعلته يفضل عمل مسرح غنائي، وقال: "المسرحية ملكتني وبهرتني وفرحت بنجاحها أكثر من أي عمل آخر وهي نقلة في العالم العربي وفخورين بخروج منتج بهذه الكيفية".

وأشار مدحت العدل، إلى أنه يعمل على أكثر من عمل سينمائي حاليا وسيعتمد خلالها على شباب الفن الصغار من الأجيال الجديدة.

واختتم مدحت العدل حديثه وقال: "لما أجي اشتغل هجيب أولاد صغيرين وأنا بشتغل وبكتب والدنيا بتتغير كل يوم واللي كان بيتفرج على السينما في التسعينات مش بيروح دلوقتي السينمات وهناك جيل جديد بمفردات أخرى".