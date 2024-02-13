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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف مناطق في شمال رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت مراسل قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، قامت بقصف مناطق في شمال رفح الفلسطينية  .

وأمس الإثنين، سقط أكثر من 100 شهيدًا فلسطينيًا وأكثر من 230 مصابًا،  جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح، ووصل عشرات الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفيات رفح بعد سلسلة غارات عنيفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في أنحاء المدينة جنوبي قطاع غزة. 

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منزلًا يعود لعائلة أبو جزر بميراج شمال رفح، وتم قصف وتدمير منزل الشهيد أبو فادي معمر بمنطقة ميراج، واستهدف الاحتلال مسجد الهدى في مخيم يبنا بمدينة رفح، إضافة إلى استهداف مصلى الرحمة، وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن مصلى الرحمة كان يوجد بداخله مئات النازحين الفلسطينيين.

فلسطين الطائرات الحربية الإسرائيلية شمال رفح