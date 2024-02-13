كان في حالة تعفن.. تشريح جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بالعمرانية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل شقة سكنية بالعمرانية، وانتدبت خبراء الطب الشرعي بفحص الجثمان وإجراء الصفة التشريحية له لمعرفة أسباب الوفاة، تمهيدا للتصريح بدفنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن جثة الشاب المتوفي ويدعى "ايمن.س"، كانت في حالة تعفن وكان يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد آثار في مسرح الواقعة دالة على وجود شبهة جنائية، وذلك من خلال سلامة نوافذ الشقة وبابها من تلفيات داله على عنف.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة العمرانية، إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب يدعى "ايمن.س"، وكانت في حالة تعفن.

تم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى لإجراء الصفة التشريحية لها من قبل خبراء الطب الشرعي، وإعداد تقرير بسبب الوفاة، وتكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.