قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بقصف مدفعي مستهدفة المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة.

أمس الإثنين، قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين بمهاجمة بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا السيارات داخل البلدة، وهاجموا عدة أشخاص في قرية عصيرة القبلية المجاورة، وأطلقوا النار على المواطنين، ونتج عن ذلك إصابة شابًا فلسطينيًا برصاص حي، ونقل على إثرها للمستشفى.

وأمس الإثنين، سقط أكثر من 100 شهيدًا فلسطينيًا وأكثر من 230 مصابًا جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية.

ووصل عشرات الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفيات رفح بعد سلسلة غارات عنيفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في أنحاء المدينة جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منزلًا يعود لعائلة أبو جزر بميراج شمال رفح، وتم قصف وتدمير منزل الشهيد أبو فادي معمر بمنطقة ميراج، واستهدف الاحتلال مسجد الهدى في مخيم يبنا بمدينة رفح، إضافة إلى استهداف مصلى الرحمة، وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن مصلى الرحمة كان يوجد بداخله مئات النازحين الفلسطينيين.