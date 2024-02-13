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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل وزارة التربية بالفيوم تشهد مسابقة الرائد العام المثالي على مستوى المديرية

مسابقة الرائد المثالى
مسابقة الرائد المثالى بتعليم الفيوم
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شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مسابقة الرائد العام المثالي على مستوى المديرية.

حيث شملت المسابقة عدد 21 رائد مثالي على مستوى المديرية ( 7 رائد عام مثالي للمرحلة الابتدائية، و 7 رائد عام مثالي للمرحلة الإعدادية ، و 7 رائد عام مثالي للمرحلة الثانوية) .

جاء ذلك بحضور، الأستاذ هشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والأستاذ مراد أحمد حسن، مدير عام إدارة التعليم العام، والأستاذ عبدالنبي كمال مصطفى ، موجة عام التربية الإجتماعية ، وفريق العمل بالتربية الإجتماعية والشئون التنفيذية بالمديرية ، والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

حيث تم إجراء التصفيات النهائية في مسابقة الرائد العام المثالي، بين جميع المتقدمين ، وتم إعلان النتائج النهائية بجميع المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية)

ففي المرحلة الابتدائية ، فازت الأستاذة ايمان عويس إسماعيل - إدارة شرق الفيوم، بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وفاز بالمركز الثاني الأستاذ أحمد محمد سعد -  إدارة سنورس التعليمية ، وفازت بالمركز الثالث الأستاذة عبير فانوس مسعود - إدارة غرب الفيوم.

وفي المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول الأستاذ خالد محمد سيد مهدي - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، وفاز بالمركز الثاني الأستاذ محمد طه محمود إدارة سنورس التعليمية ، وفازت بالمركز الثالث ايرين يحي يوسف -  إدارة غرب الفيوم

وفي المرحلة الثانوية، فاز بالمركز الأول الأستاذ محمد عبد الرؤوف أحمد - إدارة سنورس التعليمية ، وفاز بالمركز الثاني الأستاذ عاطف مجدي امين حنا إدارة ابشواي التعليمية ، وفاز بالمركز الثالث الأستاذة شيرين أنور عوض إدارة غرب الفيوم.

 

 

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