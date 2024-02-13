وكيل وزارة التربية بالفيوم تشهد مسابقة الرائد العام المثالي على مستوى المديرية

شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مسابقة الرائد العام المثالي على مستوى المديرية.

حيث شملت المسابقة عدد 21 رائد مثالي على مستوى المديرية ( 7 رائد عام مثالي للمرحلة الابتدائية، و 7 رائد عام مثالي للمرحلة الإعدادية ، و 7 رائد عام مثالي للمرحلة الثانوية) .

جاء ذلك بحضور، الأستاذ هشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والأستاذ مراد أحمد حسن، مدير عام إدارة التعليم العام، والأستاذ عبدالنبي كمال مصطفى ، موجة عام التربية الإجتماعية ، وفريق العمل بالتربية الإجتماعية والشئون التنفيذية بالمديرية ، والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

حيث تم إجراء التصفيات النهائية في مسابقة الرائد العام المثالي، بين جميع المتقدمين ، وتم إعلان النتائج النهائية بجميع المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية)

ففي المرحلة الابتدائية ، فازت الأستاذة ايمان عويس إسماعيل - إدارة شرق الفيوم، بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وفاز بالمركز الثاني الأستاذ أحمد محمد سعد - إدارة سنورس التعليمية ، وفازت بالمركز الثالث الأستاذة عبير فانوس مسعود - إدارة غرب الفيوم.

وفي المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول الأستاذ خالد محمد سيد مهدي - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، وفاز بالمركز الثاني الأستاذ محمد طه محمود إدارة سنورس التعليمية ، وفازت بالمركز الثالث ايرين يحي يوسف - إدارة غرب الفيوم

وفي المرحلة الثانوية، فاز بالمركز الأول الأستاذ محمد عبد الرؤوف أحمد - إدارة سنورس التعليمية ، وفاز بالمركز الثاني الأستاذ عاطف مجدي امين حنا إدارة ابشواي التعليمية ، وفاز بالمركز الثالث الأستاذة شيرين أنور عوض إدارة غرب الفيوم.

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