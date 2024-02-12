بالصور.. تكثيف حملات الإشغالات في حي الهرم بمحافظة الجيزة

قامت محافظة الجيزة اليوم الاثنين بشن حملة إشغالات مكبرة بقطاع هضبة الاهرام التابع لحي الهرم وشملت الحمله رفع التعديات وإشغالات الباعه الجائلين والمحال التجارية والمقاهي وذلك لإزالة الاشغالات و التعديات من حرم الطريق و ذلك لوجود حد أمن لعبور المشاه و السيارات وانضباط الشارع .

حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بمواصلة حملات رفع الإشغالات والتعديات للمحال والمطاعم والمقاهي من الطرق بقطاع هضبة الاهرام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

واسفرت الحملة عن مصادرة ٨٠٠ حالة اشغال متنوعه عباره كراسى واستندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودرجات بخاريه وتم إيداع المضبوطات مخازن القطاع واستهدفت الحمله شوارع الضغط العالي والثروة المعدنيه وشوارع العشرين ، وجاء ذلك بناء بمتابعة وإشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومصطفي عبد العليم نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الاهرام.