اليابان تعتزم دعم هذه الدول طول بحر الصين الجنوبي

تخطط الحكومة اليابانية لتقديم مساعدة أمنية بحرية طويلة المدى إلى 4 دول على طول بحر الصين الجنوبي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن تطور اليابان خطة لمدة 10 أعوام لتقديم المساعدة إلى الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام؛ حيث ستقوم بعقد مباحثات مع خفر سواحل كل دولة من تلك الدول بشأن تفاصيل الدعم بنهاية شهر مارس 2025.

ومن المتوقع أن تتضمن المساعدات الإمداد بطائرات من دون طيار وأنظمة رادار وزوارق دورية، ويٌعتقد أن الهدف هو تعزيز إمكانات خفر السواحل في تلك الدول في ظل النفوذ الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم للشحن البحري.

وسنت الصين قانونا منذ 3 أعوام تقريبا يسمح لقوات خفر السواحل الصينية باستخدام الأسلحة في المنطقة، ومنذ ذلك الحين هناك عدة دول في المنطقة في حالة تأهب قصوى بشأن أنشطتها البحرية.