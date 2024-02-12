الاتحاد الأوروبي يدعو أمريكا إلى إعادة النظر في دعمها العسكري لإسرائيل

دعا جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة اليوم الاثنين إلى إعادة النظر في دعمها العسكري لإسرائيل نظرًا للضحايا المدنيين الكثيرة في حربها على قطاع غزة.

أعرب بوريل عن ذلك خلال اجتماع وزراء مساعدات التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي بشأن رد إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر، حيث اعتبر أن الرد كان مبالغًا فيه وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من المدنيين قتلوا في غزة.

وقال بوريل: "إذا كانت هناك مذبحة وعدد كبير جدًا من الأشخاص يُقتلون، ربما يجب أن نفكر في تقليل الأسلحة التي نقدمها لتجنب هذا العدد الكبير من القتلى".

وأكمل بوريل بالقول: "الناس في غزة يتعرضون للقصف ولا يمكنهم الفرار، والخسائر في الأرواح بين المدنيين داخل القطاع لا تطاق".

وأشار إلى أن هذه الوضعية تستدعي إعادة النظر في سياسات تقديم الدعم العسكري، خاصةً إذا كان هناك تقدير بأن هناك مخاطر كبيرة على السلام والأمن الإقليمي.

