لازاريني: الوضع الراهن في رفح يصعب عمل الأمم المتحدة هناك

أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني اليوم الاثنين عن قلقه البالغ إزاء التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها منطقة رفح، مشددًا على أن الوضع الراهن يجعل من الصعب على الأمم المتحدة مواصلة عملها بشكل فعّال في المدينة.

وأشار لازاريني في مؤتمر صحفي إلى أن تعليق عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات المقدمة للفلسطينيين، محذرًا من أن المناطق الشمالية من قطاع غزة تواجه خطر المجاعة.

وأكد أن الأونروا اقترحت فرض رقابة دولية على المساعدات التي تقدم لها، مؤكدًا أن هناك شائعات تتعلق بإيقاف المساعدات المقدمة للوكالة من قبل موردي المواد الغذائية.

وأشار إلى أن الوكالة تقوم بتحقيق بشأن مزاعم مشاركة بعض موظفيها في هجمات سابقة، مطالبًا إسرائيل بتقديم المعلومات المطلوبة حول تلك المزاعم.

وأضاف قائلًا: "في حال توقفنا عن العمل، فسنحرم نحو نصف مليون طفل في غزة من فرصة العودة إلى المدارس".