أمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء امطار متوسطة الي خفيفة ورعدية علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وتمتد ليلا الي مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وتمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية و الوجه البحرى وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة و سيناء وشمال محافظة البحر الاحمر وشمال الصعيد وتمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 9 ، وعلى جنوب الصعيد 29 العظمي والصغرى 13 درجة .