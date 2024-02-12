10 نصائح للحفاظ على بشرة شابة ونضرة.. تعرفي عليها

يعد الحصول على بشرة شابة ونضرة هو أهم ما تسعى إليه النساء لذا نقدم 10 نصائح يجب عليكن اتباعها:

1.إغسلي وجهك يوميا

اغسلي وجهك بالصابون والماء الدافئ. ثم استعملي دوائر القطن ومنظف الوجه لإزالة الشوائب من وجهك إلى أن يصبح نظيفا تماما.



2- الحفاظ على ترطيب البشرة

يلعب ترطيب البشرة دورا هاما في الحصول علي بشرة أصغر سنا عقب بلوغ عمر الأربعين.

3. استخدام كريمات صباحية وليلية خاصة تلك التي تحتوي على عناصر مقاومة للشيخوخة وأبرزها الكولاجين وفيتاميو سي.

4 حماية البشرة من أشعة الشمس

من المهم استخدام واقي الشمس يوميا. استخدمي واقيا ذا عامل وقاية شمسي يلا يقل عن 50بالمائه على الأقل، مع وضع مكياج يحتوي علي عناصر حماية من الشمس.

5- استخدمي سيروم الوجه

يعدالسيروم من أفضل المواد التي تساعد في الحفاظ على بشرة شابة وناعم، فمن الافض ضعي السيروم على وجهك قبل المرطب ستبدو بشرتك أكثر إشراقا وذات بريق صحي.، وخاصة المزود بالفيتامين.



6- الاستفادة من تقشير البشرة

يساعد تقشير البشرة على إزالة خلايا الجلد الميتة،وتأخير الشيخوخة المبكرة. وتجديد خلايا البشرة،البشرة، فينصح باستخدام مستحضرات التجميل المناسبة لنوع بشرتك.



7. حافظي على وزنك

. سبزيد وزنك في حالة فرط تناول الطعام وعدم الانتظام في التدريبات الرياضية الخاصة بك.



8- تناول اطعمه تحتوي على فيتامينات سي

من الضروري دمج الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات سي في نظامك الغذائي للحفاظ على بشرة شابة بعد عنل الأربعين.

9- وضع ماكياج خفيف

يتسبب وضع الطبقة السميكة من كريم الأساس والبودرة أن تجعل تجاعيد وخطوط الوجه أكثر وضوحا، مما يجعلك تبدين أكبر سنا.

وكما تساعد ظلال العينين الفاتحة وأحمر الشفاه الخفيف على إخفاء العيوب، لذلك بنصح بترطيب البشرة جيدا قبل وضع كريم الأساس، مما سيجعل التجاعيد أقل وضوحا.

10 تجنب التدخين

تجنبي التدخين حيث يؤثر سلبا علي بشرتك فتبدو أكبر ويساهم في ظهور التجاعيد.ويتسبب فيةضيق التدخين الأوعية الدموية الصغيرة في الطبقات الخارجية للجلد، ما يقلل من تدفق الدم ويجعل الجلد أكثر شحوبا.