بلينكن يؤكد التزام واشنطن بالعمل على تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمضي قدمًا نحو تحقيق السلام والأمن المستدامين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وجميع الأطراف في المنطقة.

وأكد بلينكن - في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" وفقًا لتقرير قناة الحرة الأمريكية اليوم الاثنين - أن هذا هو الاتجاه الذي ستتبعه الولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر القادمة.

وأشار بلينكن إلى أن جولته الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي شملت مصر والسعودية وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، تركزت على محاولات تأمين اتفاق لإعادة الرهائن المختطفين إلى ديارهم، وتعزيز الجهود لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن: "رغم وجود بعض التحديات التي يجب التعامل معها بشأن استجابة حركة حماس للمقترح الذي وُضِع بالتعاون مع مصر وقطر بشأن الرهائن، فإننا نرى أيضًا فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح بعودة الرهائن إلى بيوتهم".