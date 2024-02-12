"Talk to Me" يتصدر جوائز الأكاديمية الأسترالية للسينما

نجح فيلم الرعب “Talk to Me” في تصدر قائمة جوائز الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون، خلال الحفل الذي أقيم في دار الفنون بجولد كوست في كوينزلاند، واستضافته الممثلة ريبيل ويلسون، بينما تم تكريم النجمة الأسترالية مارجوت روبي بجائزة المجموعة الرائدة.

حصل الفيلم الذي ظهر لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي العام الماضي واستحوذت عليه شركة A24 للتوزيع في أمريكا الشمالية، على ثلاث من أهم جوائز الحفل، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة رئيسية لصوفي وايلد وأفضل إخراج للأخوين داني ومايكل فيلوبو.

تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء يكتشفون طريقة لاستحضار الأرواح من خلال يد محنطة، وخلال رحلة من الإثارة والمتعة ينقلب الأمر على الجميع؛ حينما تتسبب فتاة في إطلاق العنان لقوى خارقة مرعبة.