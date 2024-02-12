"Society of the Snow" يحصد جائزة جويا الإسبانية

توج فيلم الدراما الإسباني “The Society of the Snow” للمخرج جاي. إيه بايونا، بجائزة الأكاديمية الإسبانية للسينما (جويا)، كأفضل فيلم، وذلك خلال فعاليات النسخة السنوي الثامن والثلاثين.

تستند أحداث الفيلم على قصة واقعية، حول طائرة على متنها فريق رجبي أوروغواياني تتحطم بمنطقة نهر جليدي في جبال الأنديز؛ فيقاتل ما تبقى من الفريق للنجاة وسط ظروف مناخية بالغة القسوة.

ونال الفيلم ترشيحين لجوائز الأوسكار هذا العام، في فئتي أفضل فيلم دولي وأفضل مكياج وتصفيف شعر. ومن المقرر الإعلان عن الجوائز في 10 مارس المقبل.

جوائز جويا، تُمنح بشكل سنوي من قبل الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم السينمائية، وتقدم للأكثر مهنية في مختلف مجالات القطاع، والجائزة عبارة عن تمثال نصفي من الفضة لفرانثيسكو جويا نفذ بواسطة النحات خوسيه لويس فرنانديز. يقام حفل توزيع الجوائز في أواخر شهر يناير وأوائل فبراير ويتبع طراز جائزة الأوسكار.