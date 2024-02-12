بريطانيا تقرر فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين

أصدرت المملكة المتحدة اليوم، الاثنين، قرارًا بفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين بسبب مشاركتهم في أعمال عنف عدائية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن اثنين من هؤلاء المستوطنين المشمولين بالعقوبات قاما خلال الأشهر الأخيرة بالاعتداء الجسدي وتهديد عائلات فلسطينية بالسلاح وتدمير ممتلكاتهم، وذلك في إطار جهود مستهدفة لتهجير المجتمعات الفلسطينية. وأكد البيان أن العقوبات تشمل فرض قيود مالية وقيود على السفر.

وفي سياق متصل، أدلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بتصريحات عبر بيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية، حيث أكد على فرض العقوبات والقيود اليوم على أولئك الذين تورطوا في بعض من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان. وشدد كاميرون على الحاجة للوضوح في هذا السياق، مشيرًا إلى تهديد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للفلسطينيين، غالبًا بالسلاح، وإجبارهم على مغادرة الأراضي التي هي ملكهم الشرعي، معتبرًا هذا السلوك غير قانوني وغير مقبول.

وأضاف كاميرون أنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أكثر حزمًا وأن تضع حدًا لعنف المستوطنين، وأن يتم تنفيذ التزاماتها وتعهداتها، حيث يقوم المستوطنون المتطرفون بتهديد ومهاجمة المدنيين الفلسطينيين، مما يهدد الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات مماثلة على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين.