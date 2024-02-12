إصدار بطاقة موحدة لذوي الإعاقة تتيج لهم حرية الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبي

أبدت عضو البرلمان الأوروبي السلوفاكية لوسيا جوريش نيكولسو نوفا، اليوم الاثنين، ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن إصدار بطاقة أوروبية موحدة لذوي الإعاقة، التي ستسهل حركتهم داخل دول الاتحاد وتمكنهم من الاستفادة من مختلف الخدمات والفعاليات دون عوائق.

وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام، أشادت جوريش بأهمية هذا القرار لذوي الإعاقة، مؤكدة أنهم ينتظرون هذه البطاقة بشوق لأنها ستسهل عليهم السفر والتنقل بشكل أسهل وأكثر يسرًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت جوريش أن البطاقة الجديدة ستكون مجانية وستتوفر بشكل مادي ورقمي، وستسهل لحامليها الوصول إلى مختلف الخدمات والمرافق بما في ذلك وسائل النقل والأحداث الثقافية والمراكز الرياضية.

وأشارت جوريش إلى أن هذه البطاقة ستحل محل البطاقات الحالية التي تختلف من دولة إلى أخرى، وستضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل والوصول إلى الخدمات بشكل متساوٍ داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه حان الوقت لضمان حرية الحركة لجميع الأوروبيين بما في ذلك ذوي الإعاقة.

أشارت المفوضية الأوروبية إلى ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالاعتراف غير الموحد بالإعاقات في جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم إصدار بطاقة مواقف السيارات الأوروبية المحدثة بناءً على نموذج موحد ملزم ومزودة بتقنيات لمنع التزوير والاحتيال. وسيتم إصدار كلتا البطاقتين خلال 90 يومًا، ما لم تكن هناك حاجة إلى فحوصات طبية إضافية.

حاليًا، يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي التصديق رسميًا على الاتفاقية قبل أن تُطبق، وعند تحويل التوجيه إلى قوانين وطنية، ستُفرض الدول غرامات وتتخذ إجراءات تصحيحية في حالة حدوث انتهاكات.

يُذكر أن حوالي 87 مليون شخص يواجهون عقبات أثناء السفر أو زيارة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم الاعتراف بحالتهم الإعاقة بشكل متساوٍ.