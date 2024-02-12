حلا عمران: ما يحدث للأشقاء فى فلسطين جريمة إبادة وتطهير عرقي

أعربت الفنانة السورية حلا عمران، عن حزنها بما يحدث في الشعب الفلسطيني إثر الاعتداءات الإسرائيلية في الوقت الراهن، والذي أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطنيين من الأطفال والشباب وكبارالسن.

وأضاف عمران في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن ما يحدث للأشقاء في فلسطين جريمة إبادة وتطهير عرقي، ومجزرة بالمعنى الحرفي، تمارس على الهواء مباشرة أمام مرأى ومسمع البشرية كافة، فهي جرح عميق في أرواحنا وفي ذاكرة أجيال كثيرة.

وعن القضية التي تشغلها وتريد العمل عليها قالت عمران: لا توجد قضية معينة في الحقيقة أحب مثلا أن أبحث في موضوع الذاكرة، لكن كل فترة هناك مواد مستجدة تحتل مكانة مهمة وتصبح ضرورية بالنسبة لي.