الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا، الثلاثاء، دافئًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع درجات حرارة مائلة للارتفاع على السواحل الشمالية الغربية. ومع ذلك، يتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا في معظم المناطق.

وبالنسبة للظواهر الجوية، قد تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، والتي قد تمتد أحيانًا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء في فترات متقطعة. كما قد تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وقد تمتد هذه الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق مختلفة، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق محددة من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الإدارية 23 10

6 أكتوبر 24 10

بنهــــا 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 23 11

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 12

الزقازيق 23 11

شبين الكوم 22 12

طنطا 23 12

دمياط 22 13

بورسعيد 24 13

الإسماعيلية 25 11

السويس 24 12

العريش 25 12

رفح 24 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 5

كاترين 19 2

الطور 25 11

طابا 24 13

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 11

مطروح 18 11

السلوم 19 10

سيوة 20 9

رأس غارب 26 14

الغردقة 27 13

سفاجا 27 12

مرسى علم 28 15

شلاتين 28 15

حلايب 24 16

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 23 10

بني سويف 23 11

المنيا 24 9

أسيوط 25 8

سوهاج 26 10

قنا 28 12

الأقصر 29 12

أسوان 29 13

الوادى الجديد 29 7

أبوسمبل 28 11