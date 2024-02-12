رولان لومباردى يكتب: بين الخيال والواقع.. الأزمة فى الولايات المتحدة.. هل تتجه نحو حرب أهلية ثانية؟

في ديسمبر الماضي، كان فيلمNetflix الرائجThe World After Us (العنوان الأصلي باللغة الإنجليزية الأكثر دلالة هو «اترك العالم وراءنا») عبارة عن فيلم إثارة نفسي بعد نهاية العالم وأبواب مغلقة خانقة أثارت استحضار عائلة في إجازة تتصارع مع أحداث غامضة ومذهلة للغاية. تتصاعد المواقف والأحداث المروعة تدريجيا. دون الكشف عن الأصل الدقيق لهذه الفوضى المحيطة، نتعلم مع نهاية غريبة إلى حد ما أن نيويورك تتعرض لقصف مكثف وأن الحكومة الأمريكية ضحية لانقلاب واسع ووحشي خططت له القوات المسلحة المتمردة.

في ١٧ أبريل، سيُعرض في دور العرض فيلم بريطاني أمريكي من إخراج أليكس جارلاند بعنوان "الحرب الأهلية". يتناول هذا العمل الخيالي، في المستقبل القريب، رحلة الصحفيين الذين يعبرون الولايات المتحدة في قبضة حرب أهلية تجتاح البلاد بأكملها وتضع الحكومة الفيدرالية التي أصبحت دكتاتورية في مواجهة الميليشيات المتطرفة.

لقد عودتنا هوليوود منذ فترة طويلة على هذه الأفلام المروعة العظيمة التي نقلت على الشاشات، بنجاح غالبًا وبمؤثرات خاصة رائعة، انهيار الولايات المتحدة وأسوأ كوابيس المجتمع الأمريكي اعتمادًا على العصر. لحسن الحظ، بعد فوات الأوان، لم تتحقق معظم هذه التوقعات أبدًا. ومع ذلك، في ضوء الأحداث الأمريكية في الأيام الأخيرة ومن خلال منظور أحدث الإنتاج المذكور، يبدو، بشكل مقلق للغاية، أن الأحداث الحالية تلحق بالفعل بالخيال العلمي والترقب.

عندما تتمرد تكساس!

وفي الواقع، في الأسابيع الأخيرة، أصبح الوضع متوترًا بشكل متزايد بين واشنطن وولاية تكساس.. الموضوع: مسألة الهجرة.

وفي حين أن معظم وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية لا تذكر، أو تذكر بسرعة كبيرة، ما يحدث في تكساس، فإن الوضع مع ذلك مثير للقلق للغاية وتاريخي. يجب أن نتذكر أولًا أن ولاية تكساس يجب أن تواجه هجرة غير خاضعة للرقابة ومسجلة منذ أكتوبر ٢٠٢٢ وأغسطس ٢٠٢٣، حيث كان ٢.٢ مليون شخص ما زالوا يعبرون الحدود المكسيكية بشكل غير قانوني. في ديسمبر الماضي، دخل إلى الولايات المتحدة ما لا يقل عن ١٠ آلاف مهاجر غير شرعي يوميًا من الجنوب! لكن منذ عدة أشهر، كانت المفاوضات جارية في الكونجرس، في واشنطن، للتعامل مع أزمة الهجرة الجديدة واسعة النطاق. لكن الديمقراطيين والجمهوريين لا يستطيعون الاتفاق. خاصة أن دونالد ترامب كان قد طالب الجمهوريين بعدم التصويت على اتفاق يبدو أنه تم التوصل إليه. الرئيس السابق يرى أنه لا يزال معتدلًا للغاية وغير كاف، وقبل كل شيء، أنه كان الشخص الوحيد الذي يمكنه حل هذه المشكلة إذا عاد إلى البيت الأبيض. وفي غضون ذلك، دعونا نعود إلى الحقائق ومسار الأحداث.

في يوليو ٢٠٢٣، قام حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، المقرب من ترامب، بتركيب حاجز عائم على نهر ريو جراندي، وهو حدود طبيعية حقيقية بين الولايات المتحدة والمكسيك. والحاجز مصنوع من أسلاك شائكة وشفرات حادة متصلة بالعوامات، وقد تم تصميمه لإيذاء المهاجرين وبالتالي منعهم من التشبث به بعد السباحة عبر النهر. وفي خريف عام ٢٠٢٣، قرر أبوت بعد ذلك إقامة حاجز جديد، هذه المرة بين تكساس وولاية نيو مكسيكو، بقيادة حاكم ديمقراطي. وهنا مرة أخرى، كان الهدف هو منع العبور السري إلى الدولة. ومع ذلك، فإن الهجرة هي امتياز فيدرالي وليس من اختصاص الولايات أن تقرر السياسة التي يجب اتباعها.

ولهذا السبب، قامت شرطة الحدود، التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى الحكومة الفيدرالية في واشنطن، في ديسمبر بقطع الأسلاك الشائكة في تكساس لإنقاذ المهاجرين المنكوبين. ولذلك اتخذ حاكم ولاية تكساس إجراءات قانونية للطعن في هذه المبادرة، وحكمت محكمة تكساس المحافظة لصالحه. ولذلك لم يعد لدى الشرطة الإذن بقطع الأسلاك الشائكة.. وهكذا أرسلت تكساس الحرس الوطني لولاية تكساس - ضد القوات الفيدرالية لاستعادة السيطرة على الحدود المكسيكية، لصد المهاجرين غير الشرعيين ومنع العملاء الفيدراليين ودورية الحدود الأمريكية وزوارقها من الدخول إلى "منطقة تكساس" ودورياتها.

وفي ١٠ يناير، رفعت وزارة الأمن الداخلي دعوى قضائية ضد ولاية تكساس في المحكمة العليا لإدانتها وإخراج الحرس الوطني التابع لتكساس من حدود الولايات المتحدة.

وفي ٢٢ يناير، ألغت المحكمة العليا قرار محاكم تكساس. وردت تكساس: "استولت الإدارة العسكرية في تكساس مؤخرًا على شيلبي بارك وأمنتها.. وستواصل تكساس الدفاع عن سلطات الدفاع عن النفس الدستورية لهذه الولاية"

وفي ٢٤ يناير، أضاف حاكم ولاية تكساس فى بيان صحفي: "لقد انتهكت الحكومة الفيدرالية الاتفاق بين الولايات المتحدة والولايات. يقع على عاتق السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة واجب دستوري لتطبيق القوانين الفيدرالية التي تحمي الولايات.. وقد رفض الرئيس بايدن تطبيق هذه القوانين بل وانتهكها.. وقد وجه الرئيس بايدن وكالاته إلى تجاهل القوانين الفيدرالية.. لقد توقع أصحاب الرؤى الذين كتبوا دستور الولايات المتحدة أنه لا ينبغي ترك الولايات تحت رحمة رئيس خارج عن القانون لا يفعل شيئًا لوقف التهديدات الخارجية".

وأضاف مشيرًا إلى دستور الولايات المتحدة: "لقد أعلنت الغزو بموجب المادة الأولى، البند ٣ لاستدعاء السلطة الدستورية لولاية تكساس للدفاع عن نفسها وحمايتها. هذه السلطة هي القانون الأعلى للبلاد وتحل محل أي قانون اتحادي يخالف ذلك".

إن استخدام مصطلح "الغزو" ليس بالأمر الهين، إذ يمكن للولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالى أن تتجاوز حقوقها في بعض الاستثناءات النادرة. على سبيل المثال، لا يجوز لها "الانخراط في الحرب" ما لم يتم، وفقًا للدستور، "غزوها فعليًا أو مواجهة خطر وشيك إلى الحد الذي لا يسمح بأي تأخير". بند مصمم للسماح للولايات الأمريكية بالدفاع عن نفسها في القرن التاسع عشر أثناء انتظار سلاح الفرسان الفيدرالي.

ثم وجهت وزارة الأمن الداخلي إلى ولاية تكساس إنذارًا ثانيًا لإتاحة الوصول إلى عملاء حرس الحدود الفيدراليين بحلول ٢٦ يناير ٢٠٢٤.

لكن في ٢٥ يناير، قدم ٢٥ حاكمًا جمهوريًا للولايات دعمهم لزميلهم من تكساس. ثم حذر جريج جوتفيلد، كاتب العمود في قناة فوكس نيوز، من أنه "من الناحية النظرية، تقترب الحرب الأهلية.. لدينا ٢٤ ولاية على جانب تكساس، وهذا يترك ٢٦ ولاية على الجانب الآخر".

وفي ٢٦ يناير، أرسلت ١٠ ولايات (منها أركنساس) حرسها الوطني التابع للجيش لتعزيز ولاية تكساس ضد القوات الفيدرالية، وتأمين الحدود الأمريكية. وبالمثل، فإن الميليشيات المدنية ستكون مستعدة للانضمام إليهم.

وكما يذكرنا ماثيو بوك كوتيه: "إن أزمة (الهجرة) هذه ليست جديدة. منذ تسعينيات القرن الماضي، كان هناك قلق في الولايات الحدودية بشأن شكل من أشكال إضفاء الطابع المكسيكي على الجنوب، أي تحويله إلى أصل إسباني. في الأساس، غيرت الولايات الجنوبية ثقافتها وهويتها لأنها غيرت سكانها. ولهذا السبب تم إنشاء حركة لضمان وضع اللغة الإنجليزية كلغة رسمية في تلك الولايات.

نعم، بقدر ما قد يبدو الأمر غريبًا، علينا أن نتخيل أمريكيين قلقين بشأن مستقبل هويتهم وهوية اللغة الإنجليزية في بلادهم. حتى أن صموئيل هنتنجتون، عالم السياسة العظيم، نشر عملًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والذي أصبح عملًا كلاسيكيًا: من نحن؟ ".

في الوقت الراهن، الوضع خطير. وما يلفت انتباه المؤرخ هو أن هذه الأزمة الدستورية تذكرنا بشكل مثير للقلق بتلك التي سبقت الحرب الأهلية عام ١٨٦١ ("الحرب الأهلية" بالنسبة للأمريكيين، وليس بالنسبة لنا)! وبطبيعة الحال، لم نصل إلى هناك بعد. وعليك أن تعرف كيف تحافظ على العقل.

إذا ثابر حاكم ولاية تكساس، فإن جو وما يلفت انتباه المؤرخ هو أن هذه الأزمة الدستورية تذكرنا بشكل مثير للقلق بتلك التي سبقت الحرب الأهلية عام ١٨٦١ ("الحرب الأهلية" بالنسبة للأمريكيين، وليس بالنسبة لنا)!.. وفي الزمن الماضى، اضطر أيزنهاور وكينيدي إلى القيام بذلك.

بالنسبة لجريج أبوت، ولكن أيضًا بالنسبة لناخبيه وأغلبية الأمريكيين، وهم محقون في ذلك، فإن "الهجرة هي المشكلة الأولى في أمريكا. الأمريكيون يريدون حدودًا آمنة. إذ قام جو بايدن بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني لدينا، فسيكون ذلك أكبر خطأ سياسي يمكن أن يرتكبه، ولهذا السبب أعتقد أنه لن يفعل ذلك".

إن أبوت على حق لأن ما يقرب من ٨٠٪ من الأمريكيين من الولايات الجنوبية (بما في ذلك اللاتينيون!) يدعمون سياسة صارمة مناهضة للمهاجرين، كما يفعل العديد من ناخبي يمين الوسط في الحزب الديمقراطي!

بغض النظر، فإن الإمبراطورية الأمريكية تواجه بالفعل صعوبات على المستوى الدولي وتواجه تحديات خطيرة بشكل متزايد في مطالبتها بقيادة العالم، منذ عام ٢٠٢١ وبسبب السياسات غير المتسقة للإدارة الديمقراطية. إن أيديولوجية هذه الإدارة هي أيضًا في طور إنهاء تفكك الإمبراطورية من الداخل من خلال زيادة التوترات والانقسامات العميقة في البلاد. وأهم ما في هذه اللحظة (كما هو الحال في أوروبا أيضًا) هو ذلك الصراع بين أقلية منفصلة عن الواقع، الطبقة الحاكمة التقدمية/الووكيستية/العولمة وبين "الشعبوية" المحافظة، التي تدعمها الأغلبية الصامتة الكبيرة (بفضل الثورة الرقمية والشبكات الاجتماعية)، ثورة أمريكا العميقة، أو "أمريكا الطرفية" (راجع فرنسا المحيطية لكريستوف جيلي) ضحية الهجرة غير المنضبطة، وتراجع التصنيع.. بكلمة واحدة، العولمة المؤسفة.

وكما قيل، وبقدر ما هو مثير للإعجاب، فإن الصدام الحالي بين تكساس وواشنطن لن يؤدي حتمًا إلى مواجهة مسلحة.. يجب أن نأمل ذلك. ومع ذلك، بعد الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل أنصار دونالد ترامب الغاضبين بعد هزيمته في يناير ٢٠٢١، توضح هذه الحلقة الجديدة نفاد الزخم في الديمقراطية الأمريكية، خاصةً أن عواصف أخرى ذات عواقب غير متوقعة تلوح في الأفق بالفعل.

إذا تمكن دونالد ترامب من الترشح في عام ٢٠٢٤ وخسر في النهاية "بشكل طبيعى"، فمن المحتمل أن نشهد المزيد من الاضطرابات. ولكن الأمر الأكثر خطورة هو ماذا سيحدث إذا تم منع البطل الخارق (لأنه أثبت نفسه بالفعل!) لأمريكا الطرفية الشهيرة، الغاضب والمتوتر حرفيًا، والذي تضع فيه الكثير من الأمل، لسبب أو لآخر؟

وهو سيناريو محزن للغاية بالفعل بالنسبة لصورة أول وأكبر ديمقراطية غربية، ولكن أيضًا بالنسبة لمستقبل تماسك ووحدة البلاد.

رولان لومباردى: رئيس تحرير موقع «لو ديالوج»، حاصل على درجة الدكتوراة فى التاريخ، وتتركز اهتماماته فى قضايا الجغرافيا السياسية والشرق الأوسط والعلاقات الدولية وأحدث مؤلفاته «بوتين العرب» (إصداراتVA، 2020)، و«هل وصلنا إلى نهاية التاريخ؟» (طبعاتVA، (2021 وكتاب «عبدالفتاح السيسى.. بونابرت المصرى» (إصداراتVA، (2023.. يأخذنا، فى افتتاحيته، إلى معركة (الهجرة) فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويرصد عدة وقائع قد تؤدى إلى اضطرابات عديدة هناك.