حبس عاطل قتل مسنة لسرقتها بعين شمس

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن أقر في محضر الشرطة بالتسبب في قتل عجوز داخل مسكنها بمنطقة عين شمس بغرض سرقتها على الرغم من دفن الجثة الخاصة بالمجني عليها بأسباب طبيعية.

كما أمرت النيابة العامة باستخراج الجثة وتشريحها والتأكد من الأسباب التي أدت للوفاة لبيان مدى تورط العامل من عدمه والاستماع لأقوال أقارب وجيران السيدة العجوز.

وفي وقت سابق، تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من فني ورشة، 42 سنة، أقر فيه بارتكابه واقعة قتل سيدة عجوز، مشيرا إلى أنه انتحل صفة محصل كهرباء لدخول شقة السيدة العجوز وحدث مشادة بينهما تسبب في قتلها بقصد السرقة، مؤكدا أن شعوره بالذنب تجاه السيدة هو ما دفعه للحضور والاعتراف على نفسه بالجريمة.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان الواقعة الوارد في البلاغ تبين أن السيدة بالمعاش 57 سنة، مقيمة بمفردها، وأنها توفين منذ فترة بسيطة واعتقد ذويها وفاتها نتيجة أمراض السكر والقلب فتم إنهاء الأوراق اللازمة وإجراءات الدفن على اعتبار أن الوفاة طبيعية وتم دفنها بمقابر العائلة.