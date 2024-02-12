شاهد.. تريلر فيلم "The Fall Guy" لرايان جوسلينج

طرحت استديوهات يونيفرسال الترفيهية الإعلان الرسمي لفيلم "The Fall Guy" للنجم رايان جوسلينج، والمقرر طرحه في مارس المقبل.

استنادًا إلى المسلسل التلفزيوني الذي يحمل نفس الاسم للمخرج جلين لارسون في الثمانينيات، يقوم جوسلينج بدور كولت سيفرز، وهو رجل أعمال مجازف يبحث عن نجم سينمائي مفقود كان يحل بديلًا له في أحد الأعمال.

وترشح جوسلينج لجائزة الأوسكار هذا العام في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Barbie"، وتدور أحداثه حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تغادر عالمها بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها واستعادة جمالها والعودة إلى وطنها.