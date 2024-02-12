تونس.. تفكيك شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية

أفادت السلطات التونسية، اليوم الإثنين، بتفكيك شبكة متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية في مدينة المنستير.

وأوضح الحرس الوطني التونسي في بيان صادر عنه أنه في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت دورية مشتركة من تفكيك هذه الشبكة المتورطة في تنظيم عمليات اجتياز الحدود واستقطاب المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف البيان أنه تم القبض على 10 أشخاص، بينهم 3 تونسيين، يشتبه في تورطهم في تنظيم هذه العمليات غير القانونية.

وتم تحويل المتهمين إلى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.