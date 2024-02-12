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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

موزع سيارات: شُح الدولار يطارد جميع الوكلاء والمستوردين في مصر

السيارات
السيارات
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قال أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن شح الدولار في مصر يعد من أبزر أسباب انخفاض مبيعات السيارات خلال عام 2023.

وأضاف عبد المنعم، لـ"البوابة نيوز"، أن شح العملة الصعبة التي تشهدها البلاد أثرت بالسلب على استيراد السيارات، حيث أن جميع الوكلاء والمستودرون يعانون من توفير العملة اللازمة في العمليات الاستيرادية، وبالتالي أدى إلى نقص المعروض في السوق المصري.

وأوضح أن شُح الدولار يطارد جميع الوكلاء والمستوردين في مصر وبالتالي طالبت بعض الشركات موزعيها المعتمدين بتوجيه العملاء الراغبين بشراء السيارات الجديدة إلى المناطق الحرة.

وحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات، فإن مبيعات السيارات في مصر خلال العام الماضى، سجلت 90 ألفًا و359 مركبة مقابل 184 ألفًا و771 وحدة فى الفترة نفسها من عام 2022.

وبالتالي فإن مبيعات السيارات خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 51%، مقارنة بالعام قبل الماضي.

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