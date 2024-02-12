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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

لجنة الشئون العربية بالنواب تشيد بجهود مصر لاستعادة الاستقرار السياسي في لبنان

لجنة الشئون العربية
لجنة الشئون العربية بالنواب
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ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، خلال اجتماعها  اليوم ،أخر تطورات الأوضاع في لبنان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن اللجنة استمعت لممثلي وزارة الخارجية، بشأن جهود مصر لإنهاء حالة الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشيل عون، في أكتوبر 2022، وعدم تمكن البرلمان اللبناني حتى اليوم من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما تسبب في حالة ركود سياسي، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن العلاقات السياسية القوية التي تجمع مصر ولبنان، مشيدا بالجهود المستمرة لإنهاء الأزمة اللبنانية، والوصول لانتخاب الرئيس الجديد.

وأكد أباظة، على ضرورة تغليب القوى السياسية اللبنانية الصالح العام للبنان عن المصالح الضيقة للأفراد والجماعات، والعمل على الخروج من حالة جمود الأوضاع التي تعم وتؤثر على الاقتصاد اللبناني، لاسيما في ظل تراجع قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة.

وشدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أن هناك حاجة ملحة للاتفاق على رئيس لبنان وإجراء انتخابات رئاسية حتى يتم تشكيل حكومة جديد للنهوض بالبلاد من كبوتها.

وأعلن أحمد فؤاد أباظة، رفض تدخل القوى الأجنبية في الشأن اللبناني، قائلا: يجب أن تبتعد عن لبنان حتى يتمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

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