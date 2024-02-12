جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، بعدما خاض الأبيض مباراتين وديتين اليوم الإثنين أمام ليفلز والفيوم.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته بعد غد الأربعاء في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان فريق الزمالك قد فاز وديا، اليوم الإثنين، على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.

كما فاز الفريق اليوم ايضا على حساب فريق ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.