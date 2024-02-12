حلا عمران: المسرح بمثابة المحرك الأساسي في حياتي

قالت الفنانة السورية حلا عمران، إن المسرح يُمثل المحرك الأساسي لحياتي، فأنا مُدمنة مسرح بالمعنى الحرفي.

وأضافت عمران في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنها تقوم حاليا بجولات للعروض المسرحية «صمت»، و«آي مديا» مع المخرج الكويتي سليمان البسام، و«كما روتها أمي» مع الكوريوغرافر اللبناني علي شحرور.

وأكدت عمران، أنها ستبدأ قريبًا تمارين على عرض مختلف كنوع عن ما جربته سابقًا، مع السينوغرافر بيسان الشريف، والدراماتورج وائل علي، كما يتم التحضير أيضًا مع الموسيقيين عبد قبيسي، وعلي حوت، لألبوم موسيقيًا وليس مسرحيًا.

"آي ميديا" عرض من إنتاج فرقة سبب المسرحية، والذي يتناول سلطة المنصات الرقمية وتأثيرها على عالمنا الواقعي وقدرتها على الحشد والترويج للثورة في ظل ما تعانيه دول أوروبا من رهاب المهاجرين والإسلاموفوبيا.

ويشارك بطولة المسرحية الفنانين: سليمان البسام، وحلا عمران، وأسامة الجامعي، موسيقى على حوت، وعبدالرضا القبيسي، سينوجرافيا ايريك سوايي، هندسة صوتية لويز بلانكاردي، ترجمة وفاء الفراحين، كتابة وإخراج سليمان البسام.