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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز شرطة إدكو في البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز شرطة إدكو، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تاكسي وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي العام بإدكو.

والمصابين هم كل من:" م.ا، ( 23 عامًا )،  ي.ع، ( 15 عامًا )، ع.ش، ( 50 عامًا )، م.م، ( 17 عامًا )،  م.ب، ( 38 عامًا )، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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