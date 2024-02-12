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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

15 نصيحة رعوية للصوم الأربعيني

ارشيف
ارشيف
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قدم  البابا فرنسيس في عظته الأسبوعية خمس عشرة نصيحة رعوية في الصوم الأربعيني فقال بدلاً مِن الانقطاع عن الطّعام وأكل اللحم في الصّوم الكبير، قوموا بالأعمال الصالحة التالية الخمسة عشرة:

1. ألقِ التحية (دائمًا وفي كلّ مكان).
2. عبّر عن شكرك (حتّى لو لم يكن "ينبغي" أن تفعل ذلك).
3. ذكِّر الآخرين بمدى حبّكَ لهم.  
4. سلِّم بحرارة على الناس الذين تراهم كلّ يوم.
5. اصغِ بمحبّة إلى قصّة الآخر دون تحيّز.  
6. توقّف للمساعدة كن منتبهًا لمَن يحتاجون إليك. 
7. ارفع معنويات مَن هم بحاجة إلى ذلك.
8. احتفل بمزايا أو نجاح الآخر.
9. حدِّد ما لا تستخدمه وأعطه لمَن يحتاجون إليه.
10. ساعد عند الحاجة لإراحة آخر بحاجة.
11. كُن أمينًا بمحبّة ولا تصمت خوفًا.
12. انتبه إلى التفاصيل الصّالحة مع المقربين منك. 
13. قُم بتنظيف ما استخدمته في المنزل. 
14. ساعد الآخرين على تخطّي العقبات.
15 اتصل بوالديك، إذا كنت محظوظًا بكونهما ما يزالان  على قيد الحياة.

• صم عن الكلام الجارح ولتكن تعابيرك رقيقة. 
• صم عن السّخط والتململ، واملأ قلبك بالامتنان.
• صُم عن الغضب واملأ قلبك بالصبر. 
• صُم عن التشاؤم واملأ قلبك بالأمل والتفاؤل.
• صُم عن الهموم واملأ قلبك بالثقة بالله.
• صم عن التشكي واملأ قلبك بأبسط الأشياء في الحياة.
• صُم عن ضغوطات الحياة واملأ قلبك بالصلاة.
• صُم عن الحزن والمرارة واملأ قلبك بالفرح.
• صم عن الأنانية وكن رؤوفًا بالآخرين.
• صم عن عدم الغفران واسعى إلى مواقف المصالحة.
• صم عن كثرة الكلام وتحلّى بالصمت والاستماع إلى الآخرين.

إذا حاولنا جميعًا الإلتزام بهذا الصّوم، فستمتلئ حياتنا اليومية  بالسلام والثقة والفرح.

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