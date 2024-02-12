جولات ولقاءات.. ننشر تفاصيل أول يوم عمل لوكيل تعليم دمياط الجديد

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، مع محمد رمضان غريب، والذى تم تكليفه وفقًا للقرار الوزارى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بتسيير مهام مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

حيث استهلت المحافظ بتهنئة مدير مديرية التربية والتعليم الجديد بتوليه مهام عمله بالمحافظة، معربة عن أصدق أمنياتها له بالتوفيق والسداد.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة العمل نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة دمياط، حيث بحثت مع مدير المديرية آلية العمل لضمان انتظام سير اليوم الدراسى بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وتحقيق الانضباط، لذا أكدت محافظ دمياط على ضرورة المتابعة الدورية لتلك المنظومة بالإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة وبالأخص على المستوى الميدانى، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمام بالغ وتتابعه بشكل مستمر.

كما تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الإدارات النوعية والأقسام الإدارية بديوان مديرية التربية، للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل إدارات الديوان، وذلك بعد صدور قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتكليفه للعمل مديرا لمديرية التربية والتعليم بدمياط، وتسلمه مهام عمله بعد لقاء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وخلال تفقده أجرى وكيل الوزارة، حوارا مع العاملين والمترددين من المواطنين على ديوان المديرية لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل، مؤكدا على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع والعمل على توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل.

ووجه "وكيل الوزارة " بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل، مشددا بتيسير الإجراءات علي المواطنين والعمل علي تذليل كافة الصعوبات التى تواجه الجماهير في التعامل مع كافة الإدارات النوعيه بديوان عام المديرية.