اتحاد العمال ساقط قيد.. هجوم برلماني علي قرار بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجوما حادا من النائب علي أحمد علي، علي الاتحاد العام لعمال مصر، بسبب إصرارهم علي بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.

وأكد النائب خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص بعرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، أن اتحاد عمال مصر بمثابة الاتحاد العام لعمال مصر الساقط قيد، قائلا: لا نعرف مين له حق الولاية عليه، خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليس له علاقة بقرارات الاتحاد، وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.

وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد، كأنها أموال خاصة في الوقت أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام، مستنكرا إصرار الاتحاد علي بيع مقر الجامعة العمالية بكفر الشيخ مما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الكلية.

وانتقد النائب علي أحمد علي، التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران، والتي ادعي فيها أن قرار بيع الجامعة بكفر الشيخ لاقي ترحابا من أعضاء البرلمان، مشددا علي أن ذلك الكلام عار من الصحة والدليل تقدمه بطلب إحاطة، وأن نواب محافظة كفر الشيخ يرفضون ذلك الإجراء الذي يعكس الأضرار بالصالح العام.